Рост торговли между Узбекистаном и Беларусью возможен за счет предприятий малого и среднего бизнеса - посол

9 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов возлагает большие надежды на усиление сотрудничества предприятий малого и среднего бизнеса, что позволит значительно увеличить двусторонний товарооборот Беларуси и Узбекистана. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам недавнего визита в Минск Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, главы двух государств отметили недостаточный уровень торгово-экономического сотрудничества на фоне сложившихся хороших политических контактов и поставили задачу нарастить товарооборот до $1 млрд.

"Это, конечно, цифра большая, - констатировал посол. - Сказать, что это задача завтрашнего или послезавтрашнего дня, было бы неправильно. Но это перспективная задача, которая вполне реальна для выполнения". Например, в 2018 году уровень взаимной торговли увеличился по сравнению с 2017-м более чем 2 раза. По данным за 2018 год товарооборот достиг $157,4 млн, а за январь-май этого года составил $89 млн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом в Минске впервые состоялся Форум регионов Беларуси и Узбекистана. По словам посла, после него "наметились очень интересные крупные проекты". Один из них - производство на условиях промышленной кооперации и лицензионного соглашения 5 тыс. единиц тракторов МТЗ на заводе в Ташкенте в 2019-2020 годах. "Это по сравнению с предыдущим периодом более чем в два раза, - сказал Насирджан Юсупов. - Таких примеров можно приводить много. Это то, что касается крупного бизнеса. Но я считаю, что в основном для достижения этой цифры свой весомый вклад внесет малый и средний бизнес".

Посол возлагает большие надежды на установление прямых контактов между субъектами бизнеса по результатам прошедшего Форума регионов. "Это такие небольшие ручейки, в результате слияния которых образуется большая река, что в будущем позволит выйти на цифру товарооборота в $1 млрд", - отметил он.

По словам дипломата, Узбекистан, как никакая другая страна на постсоветском пространстве, открывается миру, идут очень бурные реформы. "Узбекистан не нуждается в чьей-либо помощи, - подчеркнул он. - Это самодостаточная страна. Узбекистан нуждается во взаимовыгодном сотрудничестве. Это наш путь". Государство обладает богатыми природными ресурсами и достаточными трудовыми резервами - ежегодный прирост населения около 500 тыс человек. "Их нужно обеспечить рабочими местами, поэтому нужно внедрять новые современные технологии, мы заинтересованы их внедрять с помощью наших друзей. Именно к этой категории относится Беларусь", - сказал Насирджан Юсупов.

Он добавил, что узбекские предприятия проявляют большой интерес к сотрудничеству, и привел пример: продукция фармацевтических предприятий Беларуси пользуется спросом в Узбекистане. "Нам это невыгодно. Мы говорим: бросай операцию "купи-продай", это вчерашний день. Давайте производить эти лекарства здесь, в Узбекистане. Если это будет так, они станут намного дешевле, решатся вопросы логистики, энергозатрат. Продукция будет потребляться не только в Узбекистане, ее можно реализовать в соседних странах, в том числе Афганистане, - рассказал посол. - Если удастся открыть такое предприятие, это будет очень взаимовыгодный проект".

Одним из динамично развивающихся направлений сотрудничества является IT-сфера. Во время визита в Минск Президент Узбекистана посетил 1 августа Парк высоких технологий. Была достигнута договоренность о визите делегации ПВТ и представителей ведущих IT-компаний Беларуси в Ташкент, и он начнется в ближайшие дни. Кроме того, состоялся первый молодежный форум двух стран в IT-сфере. Стороны договорились проводить его на регулярной основе.-0-