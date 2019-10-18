Рост ВВП на 2,8% и экспорта на 3,6% - правительство доработало прогнозные документы на 2020 год

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко доработало пакет прогнозных документов на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совета Министров.

С учетом поручения главы государства прогнозируемый темп роста ВВП увеличен до 102,8%.

Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями.

"В доработанном прогнозе максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики роста сферы услуг - расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Темп роста реальной заработной платы в 2020 году скорректирован до 102,5%.

"При доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики Беларуси. Предусмотренные планом меры направлены на повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста", - добавили в Совмине.

В 2020 году дефицит республиканского бюджета составит Br995,1 млн (менее 1% к ВВП), который будет профинансирован за счет внешних государственных займов, предоставляемых на финансирование расходов бюджета, в сумме Br869,2 млн и остатков средств республиканского бюджета - Br125,9 млн.

Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2020 год уточнены в части формирования Национальным банком условий для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков.-0-