Розничный товарооборот в Беларуси в 2020 году вырос на 1,8%

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в 2020 году составил Br53,1 млрд, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Оптовый товарооборот в 2020-м сложился на уровне Br99 млрд, или в сопоставимых ценах 95,8% к предыдущему году.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил Br15,4 против Br14,4 в 2019-м.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота страны, составил Br48,7 млрд, или 103,3% в сопоставимых ценах к 2019 году.
Товарооборот общественного питания в 2020 году сложился на уровне Br2,5 млрд, или 80% в сопоставимых ценах к предыдущему году.-0-