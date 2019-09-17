Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 5%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе составил Br32,1 млрд, или 105% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За восемь месяцев оптовый товарооборот составил Br63,6 млрд, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-августа 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br13,9 против Br12,6 за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота страны, в январе-августе составил Br29,1 млрд, или 106,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Товарооборот общественного питания за восемь месяцев составил Br1,9 млрд, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2018-го.-0-