Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре вырос на 4,8%

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в Беларуси в январе-сентябре составил Br36,2 млрд, или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За девять месяцев оптовый товарооборот составил Br71,2 млрд, или в сопоставимых ценах 95,9% к уровню января-сентября 2018 года.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br14 против Br12,7 за аналогичный период 2018 года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота республики, в январе-сентябре составил Br32,9 млрд, или 106,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года.
Товарооборот общественного питания за девять месяцев составил Br2,1 млрд, или 107% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2018 года.-0-