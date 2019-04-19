Руководители Дубайского МФЦ посетили комплекс "Минск Мир" и были впечатлены увиденным

Делегация Дубайского международного финансового центра (МФЦ), которая прибыла в Беларусь, посетила возводимый в столице многофункциональный комплекс "Минск Мир". Управляющий этого центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами крупнейшего белорусского застройщика "Дана Холдингс".

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири осмотрели уже построенные кварталы и ознакомились с перспективными планами "Дана Холдингс"

Руководители компании "Дана Холдингс", которая возводит "Минск Мир" и проектирует создание Минского международного финансового центра, тепло встретили гостей и с удовольствием показали им объект гордости всей Беларуси – самый большой строящийся многофункциональный комплекс в Европе. Напомним, что в прошлом году Дана Холдингс" подписала меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром в Дубае – компанией DIFC Investments. Соглашение предусматривает консультативную и организационную помощь белорусским партнерам в создании Минского МФЦ.

Как отметил Эсса Абдулфаттах Казим, гости из Дубая были поражены градостроительными и архитектурными решениями компании "Дана Холдингс". "Мы осмотрели кварталы "Эмиратс Люкс", "Чемпионов", "Мировых танцев". Это по-настоящему удивительно! Такую смелую и современную архитектуру я видел только в Дубае. Огромный многофункциональный комплекс продолжает строиться, и нет сомнения, что он станет украшением столицы Беларуси", – отметил г-н Казим.

Управляющий Дубайского международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим

Представители компании "Дана Холдингс" рассказали гостям из Дубая, как идет работа над проектированием Минского международного финансового центра MinskWorld, показали эскизы и макет планируемой застройки. Как известно, правительство Беларуси и Дубайский международный финансовый центр подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает помощь и использование опыта Дубая в работе по созданию Минского международного финансового центра, изюминкой которого могут стать современные финансовые технологии и криптобиржа.

Представители компании "Дана Холдингс" рассказали гостям из Дубая, как идет работа над проектированием Минского международного финансового центра MinskWorld, показали эскизы и макет планируемой застройки

По словам представителей компании "Дана Холдингс", Минский МФЦ MinskWorld призван стать частью национального экономического пространства. "Мы предполагаем, что здесь будет использоваться система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Перспективы в этом направлении открываются очень интересные. Нам бы хотелось, чтобы Минский МФЦ MinskWorld стал единственным подобным центром не только в восточноевропейском регионе, но и на всем континенте. Это позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем, а с помощью обновленного законодательства для функционирования центра – стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. И, безусловно, опыт коллег из Дубая, которые работают на мировом рынке уже более 15 лет, при создании Минского МФЦ трудно переоценить", – отметили в компании.

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