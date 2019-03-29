Румас: главный инструмент роста зарплаты - повышение эффективности предприятий

29 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Главным инструментом для роста заработной платы должно стать повышение эффективности работы предприятий. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Мозырского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министр напомнил, что важнейшей задачей, поставленной главой государства на 2018 год, было увеличение заработной платы до среднего уровня в Br1 тыс. Многие работники предприятий Мозырского района уже имеют зарплату, превышающую Br1 тыс. В текущем году эта задача несколько модифицирована, подчеркнул Сергей Румас. Он обратил внимание руководства райисполкома и облисполкома на увязку заработной платы с производительностью труда и затратами.
Кроме того, подчеркнул руководитель белорусского правительства, основной упор следует сделать на низкооплачиваемые категории работников. "Ключевое направление деятельности местных органов власти - работа с организациями, имеющими низкий уровень оплаты труда. При этом главным инструментом должно стать именно повышение эффективности работы этих организаций", - поставил задачу премьер-министр.
Сергей Румас отметил, что достижению этой цели будет способствовать создание новых рабочих мест, особенно высокопроизводительных с соответствующим уровнем зарплаты. В свою очередь это станет одним из способов решения вопроса занятости населения.
Что касается бюджетной сферы, там тоже есть категория низкооплачиваемых работников. С 1 января текущего года правительство увеличило размер минимальной заработной платы с Br305 до Br330. Сергей Румас сообщил, что уже в мае планируется произвести очередное повышение тарифной ставки первого разряда. Решается задача довести заработную плату работников бюджетной сферы до 80% средней зарплаты по стране.
Правительство детально анализирует ситуацию в регионах в разрезе отраслей. Под особым вниманием работа валообразующих районов, в том числе Мозырского как самого крупного индустриального. На его долю приходится 9,7% всей промышленной продукции страны. В числе основных точек роста для региона руководитель белорусского правительства назвал развитие малого и среднего бизнеса, констатируя, что в настоящее время здесь ситуация далека от желаемой: количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе последние два года снижается. Он также поручил активнее работать с инвесторами, ведь Мозырский район обладает определенными конкурентными преимуществами, в том числе географическими: город находится в узле железнодорожных и автомобильных дорог.-0-
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