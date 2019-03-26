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Румас: господдержка из инновационных фондов в основном должна быть на льготной, но возвратной основе

Экономика 26.03.2019 | 15:48
Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной объем государственной финансовой поддержки за счет инновационных фондов должен оказываться на льготной, но возвратной основе, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается ход реализации госпрограммы инновационного развития Беларуси до 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что в целях повышения финансовой дисциплины и ответственности за своевременную реализацию проектов основной объем государственной финансовой поддержки за счет инновационных средств должен оказываться на льготной, но вместе с тем возвратной основе. Соответствующий механизм уже создан - это Белорусский инновационный фонд", - отметил Сергей Румас.

На заседании Президиума Совмина речь также шла о проблемах с освоением средств инновационных фондов. В 2018 году освоение средств республиканского централизованного инновационного фонда составило почти 94% плановых значений, местных инновационных фондов - 74%. Вместе с тем Сергей Румас обратил внимание на низкую финансовую дисциплину отдельных получателей средств. "Выделенные ресурсы не осваиваются в срок, а правительство в конце года в авральном режиме вынуждено принимать решения об их перераспределении. Считаю, что те предприятия, которые взяли на себя обязательства по реализации проекта с привлечением средств инновационных фондов и не выполнили их, должны завершать реализацию проектов не за счет средств бюджета", - отметил он.

Глава правительства констатировал, что во многих регионах пока не выстроена работа по поиску и отбору для финансирования проектов, направленных на формирование высокотехнологичных секторов экономики. Так, если Минский горисполком в 2018 году выделил средства на реализацию 11 проектов пятого и шестого технологических укладов, Минский облисполком - 3 проектов, Брестский и Витебский - по 1, то Гомельский, Гродненский и Могилевский облисполкомы не финансировали такие проекты вообще. "Вместо этого значительная часть ресурсов зачастую направляется на модернизацию проблемных предприятий традиционных отраслей. Понятно, что и эти предприятия необходимо модернизировать, но не в ущерб развитию новых секторов экономки. Приоритет должен отдаваться наиболее эффективным проектам", - подчеркнул премьер-министр.

По госпрограмме инновационного развития Беларуси в 2018 году выполнялись 94 проекта, из них на проектную мощность вышли 10 производств, создано 20 новых производств, работает сеть субъектов инновационной инфраструктуры из 25 организаций, создано и модернизировано почти 3 тыс. рабочих мест. Благодаря принятым мерам обеспечен рост всех показателей инновационного развития страны, но вместе с тем ряд заказчиков программы отдельные из этих показателей систематически не выполняет. Среди них Минстройархитектуры, Минсельхозпрод, Минтранс, Национальная академия наук, концерн "Беллегпром" и Минский облисполком. "Недостаточная работа некоторых заказчиков госпрограммы не позволила обеспечить в установленные сроки ввод в эксплуатацию объектов по 14 проектам, выход на проектную мощность - по 10, выполнение рабочих этапов - по 24 проектам. Отсюда и переносы сроков реализации инновационных проектов, и переброска объемов финансирования между этапами проектов. Основная причина - низкая исполнительская дисциплина", - отметил Сергей Румас. По отдельным проектам Минпрома, Минстройархитектуры, Минтранса, Могилевского облисполкома, несмотря на поручения, не ликвидировано отставание, допущенное еще в 2017 году.

"Анализ выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом показывает наличие проблем, некоторые из них носят системный характер. 2019-й - год начала работы над новой государственной программой на следующую пятилетку, и существующие сегодня проблемные вопросы не должны перекочевывать в нее", - резюмировал руководитель правительства.-0-

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Теги
инновации, Румас, Совет Министров
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