Румас и Бердымухамедов обсудили сотрудничество Беларуси и Туркменистана в экономической сфере

30 мая, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился сегодня в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас выразил благодарность за встречу и за теплый прием, оказанный белорусской делегации в Ашхабаде. Премьер-министр подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личное внимание Гурбангулы Бердымухамедова к всестороннему развитию дружественных отношений между Беларусью и Туркменистаном.

На встрече обсуждались в том числе вопросы наращивания взаимного товарооборота. "Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и констатировали, что оно развивается динамично, вместе с тем его потенциал далеко не исчерпан. Мы могли бы активнее работать над реализацией совместных проектов, активнее торговать, активнее поставлять белорусскую технику, о которой хорошие отзывы в Туркменистане", - рассказал Сергей Румас журналистам по итогам встречи.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил белорусскую сторону на I Каспийский экономический форум, который пройдет в августе текущего года в Туркменистане. "Белорусская делегация будет представлена на этих масштабных мероприятиях", - отметил премьер-министр Беларуси.

Белорусская делегация во главе с Сергеем Румасом прибыла в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 31 мая в Ашхабаде. Главы правительств проведут встречи в узком и широком формате. Ожидается, что в узком формате главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и наметят дату и место своей следующей встречи. На заседании в широком формате планируется подписать пакет документов о сотрудничестве стран СНГ.

Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном в 2018 году составил $32,2 млн, из которых $27,5 млн - экспорт белорусских товаров и услуг. За январь-март 2019 года товарооборот составил $7,3 млн (рост на 12% к соответствующему периоду 2018-го), в том числе белорусский экспорт - $5,8 млн (рост на 9,2%).-0-