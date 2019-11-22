Румас и Хан обсудили развитие белорусско-европейских отношений после смены портфелей в Еврокомиссии

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22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений после смены портфелей в Еврокомиссии обсуждалось сегодня на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА."Наша встреча проходит накануне смены портфелей в Еврокомиссии. Я осведомлен, что в новом составе вы получите бюджетный портфель, это очень важный участок. Одновременно вопросы формирования бюджета - одна из самых ответственных миссий", - отметил Сергей Румас.Говоря о сегодняшнем инвестиционном саммите ЕБРР для стран "Восточного партнерства", он подчеркнул, что это очень важное для Беларуси мероприятие. К слову, идея такого инвестиционного саммита исходила от белорусской стороны. "Очень хорошо, что саммит проходит под эгидой Европейского банка реконструкции и развития. Это позволяет привлечь действительно важных инвесторов, которые заинтересованы в работе со странами "Восточного партнерства", - отметил премьер-министр.Йоханнес Хан в свою очередь предложил обсудить ключевые направления сотрудничества в несколько ближайших месяцев, а также вопросы, по которым стороны хотели бы добиться прогресса.Он акцентировал внимание, что недавно состоялся очень успешный визит Президента Беларуси в Австрию. "Как австриец, я подал просьбу нашему президенту пригласить вашего, и я счастлив, что все это сложилось", - сказал он.-0-