Румас о результатах переговоров с Медведевым: тумана в отношениях нет

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси образно охарактеризовал результаты состоявшегося сегодня в Москве первого раунда переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал", - рассказал Сергей Румас, обращаясь к Дмитрию Медведеву перед началом заседания Совета Министров Союзного государства.

"Это не наши проделки", - с юмором парировал премьер-министр России.

"Но когда уже подъезжали к Горкам (правительственная резиденция, где проходят переговоры. - Прим. БЕЛТА), туман рассеялся, - продолжил Сергей Румас. - А двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет".

Сергей Румас предложил вначале заслушать вопросы текущей повестки заседания союзного Совмина, а затем, в более узком формате, продолжить обсуждение итогов работы по подготовке дорожных карт и других документов по решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.-0-