Румас поручил повысить эффективность использования средств инновационных фондов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров поручил принять меры, чтобы повысить эффективность использования средств инновационных фондов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Согласно программе социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку, главная цель - улучшение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. Сегодня мы рассмотрим вопрос о реализации Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и дадим оценку ее результатам за 2019 год", - сказал Сергей Румас.

Как отметил премьер-министр, в прошлом году обеспечен рост показателей инновационного развития страны. "Это подтверждается и Глобальным инновационным индексом, где Беларусь по итогам 2019 года заняла 72 место, улучшив свою позицию на 14 пунктов. Но положительная динамика инновационного развития страны не исключает необходимости рассмотрения некоторых проблемных вопросов", - подчеркнул он.

Среди перечисленных главой правительства проблем - невыполнение рядом заказчиков установленных показателей, необеспечение по ряду проектов госпрограммы ввода в эксплуатацию и выхода производств на проектную мощность в установленные сроки. Сергей Румас отметил необходимость проанализировать причины проблем, обсудить предложения по их предупреждению и меры повышения эффективности использования средств инновационных фондов.

"Учитывая, что 2020-й - это год разработки госпрограммы инновационного развития на следующую пятилетку, сегодня нужно сделать акцент на задачах, которые необходимо решить для повышения эффективности ее выполнения", - добавил премьер-министр.-0-

Белорусские специалисты будут разрабатывать системы противодействия вирусам "Наши врачи, несомненно, уже работают над этими вопросами", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Продукции на Br1,7 млрд произвели по госпрограмме инновационного развития в 2019 году "По госпрограмме реализуется 125 проектов, в этом году - 98. За 2019 год совершен ввод в эксплуатацию по 12 проектам, по 10 состоялся выход на проектную мощность", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Фото Оксаны Манчук