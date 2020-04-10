Румас предлагает нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики ЕАЭС

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает необходимым нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики Евразийского экономического союза, особенно это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом он заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливо-энергетических и сырьевых товаров", - отметил Сергей Румас.

По его словам, пандемия продемонстрировала важность проведения в ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных программ импортозамещения в важнейших для экономики и жизнеобеспечения отраслях.

"Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком", - считает глава белорусского правительства.

Сергей Румас полагает, что экспертный и финансовый ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития должны быть активнее вовлечены в общую работу.-0-

Мясникович: в условиях COVID-19 важно координировать в ЕАЭС нацрешения и принимать совместные меры "Санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. И в этих условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры", - сказал председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.