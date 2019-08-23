Румас: ситуация в экономике Беларуси сбалансированная

23 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ситуация в экономике Беларуси сбалансированная. Об этом премьер-министр Сергей Румас заявил сегодня на встрече с Президентом Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуация в экономике сбалансированная. Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном. Инфляция находится в запланированных пределах", - сказал глава правительства.

Как сообщалось БЕЛТА, индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 103,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 102,3%.

ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br72,5 млрд. Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.-0-