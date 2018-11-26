Средняя зарплата в Беларуси в 2019 планируется на уровне не менее Br1025

26 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Средняя заработная плата в 2019 году планируется в Беларуси на уровне не менее Br1025, в бюджетной сфере - Br820. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Средняя заработная плата по году должна составить в следующем году не менее Br1025. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней заработной платы, то есть на уровне Br820 - это в среднем по году", - сказал Сергей Румас.

По его словам, правительство также планирует в 2019 году продолжить сближение минимальной зарплаты и минимального потребительского бюджета, чтобы с 1 января 2020 года эти величины сравнялись. "По нашим сегодняшним оценкам, минимальная зарплата с 1 января 2020 года составит Br377", - добавил премьер-министр.

Вопросы, которые рассматривались на совещании у главы государства, касались также ситуации на валютном рынке, политики ценообразования, развития импортозамещения, борьбы с посредничеством.

Президент в целом поддержал вносимые на его рассмотрение документы, в том числе проекты республиканского бюджета и Налогового кодекса, поручил доработать их в кратчайшие сроки и внести на рассмотрение в парламент.-0-