О вызовах, преобразованиях и точках роста - Лукашенко принял с докладом экономический блок страны

26 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

О способности экономики отвечать на глобальные вызовы

"Пройден экватор текущей пятилетки. С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям. Есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаем пенсионеров, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным еще десять лет тому назад", - констатировал Александр Лукашенко.

Однако ни у кого не должно возникать иллюзии успеха, подчеркнул глава государства. Ведь хорошие показатели демонстрируют многие страны региона. "А значит, мы лишь своевременно пользуемся возможностями очередной волны циклического, конъюнктурного роста. Но он, естественно, не бесконечен, - отметил Президент. - Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо".

Александр Лукашенко обратил внимание, что ни экономические, ни социальные задачи не решить без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. "Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало", - сказал глава государства. По его словам, санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны - это уже новая "нормальность".

О точках роста и сдерживающих факторах

Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. "Поэтому сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд - такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе, - обозначил вопросы Президент. - Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий - и это главное, у нас есть. Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения".

Прежде всего, пояснил он, речь идет о вопросах несбалансированности текущего счета платежного баланса, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка.

"По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено", - констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример Парк высоких технологий, где изучили потребности IT-сферы и предложили закрепить их законодательно. "Почему правительство и местная власть не могут поступить так же? Неужели еще одно совещание надо?" - спросил он.

О готовности к органичным преобразованиям

Александр Лукашенко обратил внимание, что торговые войны и кризис ВТО на фоне политической неопределенности в мире лишают финансовых инвесторов интереса к риску и могут спровоцировать отток капитала в так называемые тихие гавани. В такой неопределенности правительству особенно важно иметь четкие планы и ясное понимание, как и когда страна выйдет из состояния пиковых выплат по государственному долгу, подчеркнул Президент.

"Сегодня мы должны разобраться, где причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины, а может, и понимания того, что нужно делать и как. Готовность к органичным преобразованиям и способность меняться самим - залог успеха и конкурентоспособности", - заявил Александр Лукашенко.

О госбюджете и обновленном Налоговом кодексе

Обращаясь к министру финансов Максиму Ермоловичу, глава государства отметил, что и на прежних должностях работа по бюджетному планированию была его зоной ответственности. "Поэтому и спрос тут будет сразу, - предупредил Президент. - Как вы планируете поступить с приличным профицитом бюджета на текущий год?"

Александр Лукашенко также поинтересовался, как исполнены требования по сокращению поддержки тем предприятиям, руководители которых так и не научились работать или не хотят. "Вы ее реально сократили? Или решили простить долги и их возврат даже не учитываете в доходах бюджета? - спросил глава государства. - Как увеличено финансирование развития человеческого капитала: здоровье, образование, спорт, культура и так далее?"

Президент отметил, что много вопросов вызывает обновление Налогового кодекса. "Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное - комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено", - поставил задачу Александр Лукашенко.

О стимулировании экономического роста в 2019 году

У руководства Национального банка Александр Лукашенко поинтересовался, какие планируется принимать меры для стимулирования экономического роста в 2019 году. "Попрошу без общих и обтекаемых фраз, которыми пропитаны банковские документы. Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? - спросил он. - Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств".

Президент подчеркнул, что его удивляет унаследованная от предыдущего состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства. "Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко", - пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, в то же время только Администрация Президента, Комитет государственного контроля и Госсекретариат Совета Безопасности представили многочисленные замечания. "Я просто Сергею Николаевичу (премьер-министр Сергей Румас. - Прим. БЕЛТА) советую вникать в то, что он иногда подписывает с подачи своих подчиненных, потому что вопрос контроля за исполнением собственных поручений у меня налажен достаточно хорошо", - обратил внимание Президент.-0-

Фото Николая Петрова