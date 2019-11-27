Румас вручил госнаграды более 100 представителям различных сфер

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности. В их числе строители, работники транспортной и дорожной отраслей, коммунального хозяйства. "Благодаря вашим усилиям жизнь в Беларуси становится краше, удобнее для жизни, современнее. В этом году сделан значительный шаг по улучшению качества автотрасс, реконструкции мостов и транспортных развязок. Уверен, что и в дальнейшем дорожники страны с успехом будут выполнять поставленные перед ними задачи", - отметил Сергей Румас.

Государственные награды получили также работники таможни и налоговой службы - люди, которые ежедневно находятся на страже экономической безопасности. "Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития инфраструктуры и повышения благосостояния населения. От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое формирование бюджета, без чего невозможна реализация важнейших социально-экономических программ",- сказал премьер-министр.

Отмечены достижения и представителей нефтехимического комплекса. Организации ежегодно подтверждают свой статус наукоемких и стабильно развивающихся предприятий. Значителен их вклад в обеспечение заданных главой государства параметров экономического роста. Мировое признание получила высококачественная продукция химической и нефтехимической промышленности, растет число ее потребителей в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Среди награждаемых - работники авиакомпании "Белавиа", которая в этом году порадовала пассажиров новыми направлениями авиасообщения, введением гибких тарифов и расширением перечня услуг.

Не остался незамеченным и труд сотрудников "Белтелекома", чья качественная работа является одним из базовых условий, позволяющих Беларуси занимать высокие места в международных рейтингах (32-е место в мире по индексу развития информационно-коммуникационных технологий и 24-е среди 196 государств по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет).

Заслуженные награды вручены представителям отечественной науки. "Ощутима ее роль в социально-экономическом развитии страны, формировании международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала", - добавил Сергей Румас.

Награждены государственные служащие: работники исполкомов, министерств и ведомств. Они удостоены высоких наград за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей на благо общества и государства, высокий профессионализм и преданность делу.

Чествовали на торжественном мероприятии и работников сферы образования. По словам премьер-министра, белорусские педагоги успешно создают новые учебные программы, осваивают самые современные методики обучения, реализуют перспективные научные проекты. "Мы гордимся нашими достижениями на международных предметных олимпиадах, где белорусские школьники неизменно подтверждают высокий уровень своих знаний. Только в этом году из 65 белорусских участников международных предметных олимпиад 46 учащихся стали победителями, завоевав шесть золотых, 15 серебряных и 25 бронзовых медалей", - проинформировал Сергей Румас.

Особо он обратил внимание на поступок учащегося аграрного колледжа из Новогрудка, который спас тонущего человека. "Рисковать собственной жизнью, не дать погибнуть оказавшейся в полынье женщине... К такому поступку готовы лишь сильные духом люди", - сказал премьер-министр.

Отмечены государственными наградами и работники сферы культуры. "Сфера культуры - не только праздничные концерты, театральные постановки, кинофильмы, но и каждодневный, подчас незаметный труд тысяч людей, посвятивших жизнь служению культуре. Это педагоги школ искусств, музыкальных и художественных школ, работники музеев, библиотек, клубов, домов культуры. Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию - сохраняете и приумножаете культурное наследие Беларуси, развиваете духовный потенциал белорусского народа", - подчеркнул Сергей Румас.

В числе награжденных также представители творческих союзов и общественных объединений, СМИ.

Благодарности Президента вручены тренерам. "Нынешний год был для них особенным. В условиях высокой конкуренции в абсолютном большинстве видов программы II Европейских игр белорусские атлеты заняли второе общекомандное место в неофициальном командном зачете. Хочу выразить искреннюю признательность и глубокую благодарность всем вам за добросовестный труд во благо Беларуси", - отметил Сергей Румас.

Он пожелал всем собравшимся здоровья, оптимизма, благополучия, творческих успехов и дальнейших трудовых достижений.-0-