Румас вручил госнаграды более 100 представителям различных сфер

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 ноября 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:18 Белорусы изучили опыт украинских атомщиков в организации надзора за безопасной работой АЭС Экономика
13:18 Белорусский рубль на торгах 27 ноября снова ослаб к трем основным валютам Экономика
13:04 Инновационная продукция в структуре экономики Витебской области занимает 28% Регионы
12:52 Карьерный форум для студентов БГУ пройдет 5 декабря Регионы
12:51 Два рыбака провалились под лед на Соже Происшествия
12:50 В каждом районе Минска сделают по пять снежных горок для катания Регионы
12:46 Житель Барановичей после ссоры с девушкой отыгрался на автомобилях соседей Происшествия
12:46 Депортированного из Швеции белоруса задержали в столичном аэропорту по подозрению в преступлении Происшествия
12:42 В Беларуси планируется расширять области применения ядерной медицины Общество
12:38 Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с юбилеем Президент
12:36 Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 ноября прямые телефонные линии Регионы
12:34 Подгруппы ТКГ по ситуации на востоке Украины проводят переговоры в Минске Политика
12:32 Участковый спас мужчину на пожаре в Вороновском районе Происшествия
12:27 Шубель: потенциал сотрудничества ЕС и Беларуси должен быть задействован более широко Политика
12:24 Румас вручил госнаграды более 100 представителям различных сфер Экономика
12:22 Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала спорткары перед ралли "Дакар-2020" в Саудовской Аравии Спорт
12:21 МВД и Министерство информации подписали антинаркотическую информационную стратегию Общество
12:17 Около 100 молодых специалистов планируется принять на работу на БелАЭС в 2020 году Общество
12:05 Областная акция по профилактике неинфекционных заболеваний завершится 28 ноября в Мяделе Регионы
12:05 Сон помог жителю США разбогатеть на $250 тысяч Калейдоскоп
12:04 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября Общество
12:02 В обращение поступят почтовые марки из серии "Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана" Общество
12:02 Минэнерго: достигнуто взаимопонимание с РФ по дорожной карте по электроэнергии Экономика
11:51 В Минске стартовал зимний сезон на лыжероллерной трассе в Веснянке Регионы
11:45 Специальности по атомной энергетике в вузах трансформируются под потребности экономики - Дулинец Общество
11:42 Дмитрий Дудик назвал расширенный состав команды на молодежный ЧМ-2020 (DIA) по хоккею в Минске Спорт
11:29 В Полоцке наградили подростков, которые помогли задержать педофила Происшествия
11:26 Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году Экономика
11:17 "Спорт-пари": поддержка и развитие детского спорта – один из приоритетов компании Общество
11:13 Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения!" стартует 29 ноября Общество
Все новости
Все новости
Экономика
27 ноября 2019, 12:24

Румас вручил госнаграды более 100 представителям различных сфер

Сергей Румас
Сергей Румас

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных - более 100 человек, добившихся успехов в различных сферах деятельности. В их числе строители, работники транспортной и дорожной отраслей, коммунального хозяйства. "Благодаря вашим усилиям жизнь в Беларуси становится краше, удобнее для жизни, современнее. В этом году сделан значительный шаг по улучшению качества автотрасс, реконструкции мостов и транспортных развязок. Уверен, что и в дальнейшем дорожники страны с успехом будут выполнять поставленные перед ними задачи", - отметил Сергей Румас.

Государственные награды получили также работники таможни и налоговой службы - люди, которые ежедневно находятся на страже экономической безопасности. "Своевременное поступление налогов является необходимым условием развития инфраструктуры и повышения благосостояния населения. От вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое формирование бюджета, без чего невозможна реализация важнейших социально-экономических программ",- сказал премьер-министр.

Отмечены достижения и представителей нефтехимического комплекса. Организации ежегодно подтверждают свой статус наукоемких и стабильно развивающихся предприятий. Значителен их вклад в обеспечение заданных главой государства параметров экономического роста. Мировое признание получила высококачественная продукция химической и нефтехимической промышленности, растет число ее потребителей в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Среди награждаемых - работники авиакомпании "Белавиа", которая в этом году порадовала пассажиров новыми направлениями авиасообщения, введением гибких тарифов и расширением перечня услуг.

Не остался незамеченным и труд сотрудников "Белтелекома", чья качественная работа является одним из базовых условий, позволяющих Беларуси занимать высокие места в международных рейтингах (32-е место в мире по индексу развития информационно-коммуникационных технологий и 24-е среди 196 государств по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет).

Заслуженные награды вручены представителям отечественной науки. "Ощутима ее роль в социально-экономическом развитии страны, формировании международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала", - добавил Сергей Румас.

Награждены государственные служащие: работники исполкомов, министерств и ведомств. Они удостоены высоких наград за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей на благо общества и государства, высокий профессионализм и преданность делу.

Чествовали на торжественном мероприятии и работников сферы образования. По словам премьер-министра, белорусские педагоги успешно создают новые учебные программы, осваивают самые современные методики обучения, реализуют перспективные научные проекты. "Мы гордимся нашими достижениями на международных предметных олимпиадах, где белорусские школьники неизменно подтверждают высокий уровень своих знаний. Только в этом году из 65 белорусских участников международных предметных олимпиад 46 учащихся стали победителями, завоевав шесть золотых, 15 серебряных и 25 бронзовых медалей", - проинформировал Сергей Румас.

Особо он обратил внимание на поступок учащегося аграрного колледжа из Новогрудка, который спас тонущего человека. "Рисковать собственной жизнью, не дать погибнуть оказавшейся в полынье женщине... К такому поступку готовы лишь сильные духом люди", - сказал премьер-министр.

Отмечены государственными наградами и работники сферы культуры. "Сфера культуры - не только праздничные концерты, театральные постановки, кинофильмы, но и каждодневный, подчас незаметный труд тысяч людей, посвятивших жизнь служению культуре. Это педагоги школ искусств, музыкальных и художественных школ, работники музеев, библиотек, клубов, домов культуры. Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию - сохраняете и приумножаете культурное наследие Беларуси, развиваете духовный потенциал белорусского народа", - подчеркнул Сергей Румас.

В числе награжденных также представители творческих союзов и общественных объединений, СМИ.

Благодарности Президента вручены тренерам. "Нынешний год был для них особенным. В условиях высокой конкуренции в абсолютном большинстве видов программы II Европейских игр белорусские атлеты заняли второе общекомандное место в неофициальном командном зачете. Хочу выразить искреннюю признательность и глубокую благодарность всем вам за добросовестный труд во благо Беларуси", - отметил Сергей Румас.

Он пожелал всем собравшимся здоровья, оптимизма, благополучия, творческих успехов и дальнейших трудовых достижений.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
награждения Румас
Новости рубрики Экономика
Белорусы изучили опыт украинских атомщиков в организации надзора за безопасной работой АЭС
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 27 ноября снова ослаб к трем основным валютам
Вадим Закревский. Фото из архива Минэнерго: достигнуто взаимопонимание с РФ по дорожной карте по электроэнергии
Максим Ермолович. Фото из архива Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году
Банк ВТБ (Беларусь) представил новый сервис для малого бизнеса – "Офис в банке"
Фото из архива В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года
Главное
Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан на саммит ОДКБ
Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении
Шубель: потенциал сотрудничества ЕС и Беларуси должен быть задействован более широко
Минэнерго: достигнуто взаимопонимание с РФ по дорожной карте по электроэнергии
Топ-новости
Румас вручил госнаграды более 100 представителям различных сфер
Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году
Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала спорткары перед ралли "Дакар-2020" в Саудовской Аравии
Совмин утвердил требования к пожарной безопасности для авиации
Покупатели "Евроопт" смогут оплачивать покупки с помощью мобильного телефона
"Черная пятница" больших возможностей – в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 ноября прямые телефонные линии
МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект путем проведения ICO на онлайн-платформе FINSTORE.by
МВД и Министерство информации подписали антинаркотическую информационную стратегию
В Беларуси планируется расширять области применения ядерной медицины
Участковый спас мужчину на пожаре в Вороновском районе
Мининформ объявил конкурс "Средства массовой информации против коррупции"
Около 100 молодых специалистов планируется принять на работу на БелАЭС в 2020 году
Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию "Университет 3.0"
МИД довел БДИПЧ ОБСЕ свое отношение к выводам наблюдателей о выборах в Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.