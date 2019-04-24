Румас вручил премии правительства за достижения в области качества

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил сегодня награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Премия правительства Беларуси за достижения в области качества - это самая высокая национальная награда, которая вручается лучшим организациям нашей страны, достигшим значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрившим современные методы менеджмента и инновационные технологии", - отметил Сергей Румас.

По его словам, экономическая политика государства сосредоточена на эффективности и качестве, что находит отражение в росте показателей, характеризующих производительность труда, рентабельность, долю инвестиций в основной капитал, удельный вес экспорта, импортозамещение. Важным приоритетом для отечественной промышленности является освоение новых внешних рынков сбыта и наращивание экспортного потенциала. Существенный вклад в инновационное развитие страны принадлежит и сфере услуг - важнейшей составляющей экономического роста, экспортных возможностей и качества жизни граждан.

"Создание высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом рынке продукции невозможно без применения прорывных технологий, нового энергосберегающего оборудования, современных методов управления и привлечения инвестиций", - подчеркнул глава правительства.

Сергей Румас поблагодарил награждаемые предприятия за системное продвижение качества во все сферах деятельности, вклад в улучшение экономической ситуации в стране. "Своим эффективным трудом, высокой социальной ответственностью вы стимулируете партнеров к самосовершенствованию, активной работе в области качества, использованию передового опыта и современных механизмов управления. Все это в свою очередь способствует стабильному развитию Беларуси, сохранению ресурсов и окружающей среды для нынешнего и будущих поколений", - сказал премьер-министр.

Глава правительства выразил уверенность, что победители конкурса, получив высокую награду, продолжат следовать инновационному пути развития. "Качество было и остается фундаментом сильной экономики как в целом страны, так и каждого отдельно взятого предприятия", - резюмировал Сергей Румас.

Лауреатами конкурса стали десять организаций: СП ОАО "Брестгазоаппарат", гимназия №1 им. Е. Карского (Гродно), КУП "Брестжилстрой", Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги, ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "МАПИД", Туровский молочный комбинат, 4-я городская клиническая больница им. Н.Савченко (Минск), Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, Полесский государственный университет.

Еще 15 организаций подтвердили звание лауреата, полученное ранее. Среди них Университет гражданской защиты МЧС, ЗАО "Атлант", иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй АйТи Парк", ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", ООО "ПО "Энергокомплект", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", Мозырский НПЗ, ОАО "Молочный Мир", Речицкий метизный завод, ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Торгмаш", РУПП "Гранит", СП ЗАО "Милавица", СП ОАО "Спартак", Гродненский государственный университет им. Я.Купалы.

Лауреаты, в том числе подтвердившие это звание, в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров, документации, а также в рекламных целях.

Три организации удостоены специальных наград. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" получило награду в номинации "Лидерство", предприятие "АйБиЭй АйТи Парк" - в номинации "Совершенство менеджмента". "Савушкин продукт" отмечен в номинации "Социальная ответственность".

Сегодня также вручены нагрудные знаки "Лидер качества", награждены победители конкурсов "Лучший менеджер по качеству" и "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества", а также республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве.-0-

Фото Максима Гучека