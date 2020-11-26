Рунец избрана заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец избрана заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств по экономике и финансам. Такое решение принято сегодня во время заседания Постоянной комиссии МПА СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

В своем выступлении Татьяна Рунец поблагодарила членов комиссии за оказанное доверие. "Я рада подключиться к работе Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам теперь уже в статусе заместителя ее председателя. Надеюсь на совместную плодотворную работу в экономическом блоке ассамблеи", - сказала она.

Парламентарий отметила, что повестка заседания насыщенная - на обсуждение вынесены 17 вопросов, включая организационные и рассмотрение проектов модельных законов и рекомендаций.

Уточнены вопросы ведения Постоянной комиссии МПА СНГ, заслушана информация о результатах ее работы в 2019 году. Участники обменялись мнениями об итогах очередного заседания Экспертного совета по экономике при МПА СНГ в 2020 году, приняли решения по выработанным советом рекомендациям.

Белорусской стороной внесен ряд предложений по вопросам повестки дня. Так, по проекту модельного закона МПА СНГ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" отмечена необходимость доработки или системной актуализации документа в связи с тем, что он был подготовлен еще в 2015 году, а в настоящее время внешнеторговая деятельность осуществляется в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, регулируется Договором о Евразийском экономическом союзе, Договором о зоне свободной торговли СНГ. Принято решение проработать к следующему заседанию постоянной комиссии вопрос о целесообразности подготовки документа.

В отношении блока проектов документов, разработанных МПА СНГ совместно с ЕБРР по вопросам публично-частного партнерства в государствах СНГ (сборник модельных документов, методических рекомендаций и практик), Татьяна Рунец отметила, что государственные органы и организации, рассмотревшие этот пакет, поддержали и высоко оценили актуальность документов и их применимость для Республики Беларусь.-0-