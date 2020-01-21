21 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Альтернативные поставки (нефти. - Прим. БЕЛТА) прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты, - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос, из каких стран, кроме России, возможно поступление нефти в ближайшее время. - Это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления".

Председатель концерна также рассказал, когда ожидается поступление в Беларусь нефти, закупленной у Норвегии для переработки в ОАО "Нафтан". "Ожидаем начала разгрузки завтра (22 января. - Прим. БЕЛТА) к вечеру", - сказал он.

По поводу технологической возможности переработки нефти разных сортов на оборудовании белорусских НПЗ Андрей Рыбаков пояснил, что она уже осуществлялась на заводах ранее, когда также возникали сложности с поставками из России. "Мы сейчас работаем по различным направлениям и отрабатываем различные сорта, - отметил он. - Здесь есть два аспекта: собственно оборудование и возможность блендирования различных сортов нефти, приведение их в соответствие с тем, что позволяет переработать оборудование".

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. "Белнефтехим" 4 января сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Одновременно изучались все возможные варианты альтернативных поставок.

Белорусская нефтяная компания 20 января закупила партию 80 тыс. т норвежской нефти для переработки на "Нафтане". Она должна поставляться через Клайпедский порт и будет доставлена в Беларусь железнодорожным транспортом.

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко, данном на совещании 21 января, страна продолжит поиски альтернативных источников поставки нефти, не отказываясь от российской нефти. "Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - заявил глава государства.-0-

Рыбаков: приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена "Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Беларусь продолжает переговоры с Россией о поставках нефти "Ведутся консультации между компаниями - субъектами. Также ведутся определенные консультации на уровне Министерства энергетики Российской Федерации, концерна "Белнефтехим", - сказал руководитель концерна Андрей Рыбаков.