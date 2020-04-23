Рынок Форекс в Беларуси в I квартале значительно оживился из-за волатильности цен на нефть

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок Форекс в Беларуси в I квартале 2020 года значительно оживился из-за волатильности цен на нефть, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров сегодня во время онлайн-брифинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Волатильность добавляет доходности, если правильно все было расставлено. I квартал покажет значительный прирост активности белорусских клиентов", - отметил Дмитрий Набздоров.

Представитель Нацбанка обратил внимание, что операции на рынке Форекс больше касаются международных валют, нефти, золота, и в настоящее время отмечается волатильность этих инструментов. Некоторые события произошли впервые в истории, например, майские фьючерсы на нефть WTI опустились ниже нуля.

Еще один важный фактор - операции на рынке Форекс можно совершать дистанционно. Кроме того, наблюдается приход новых крупных международных игроков на рынок Форекс в Беларуси. Так, скоро должен появиться прайм-брокер, который будет предоставлять ликвидность для более мелких форекс-компаний.

"Ситуация с волатильностью, приходом новых игроков и дистанционными каналами взаимодействия говорит о том, что рынок Форекс за год минимум удвоится", - считает Дмитрий Набздоров.

Что касается рынка лизинга, то за I квартал пока нет официальной статистики, но Нацбанк видит прирост активности в этот промежуток времени. Возможно, удовлетворенность спроса в I квартале приведет к снижению активности в II квартале. Но в целом по итогам 2020 года Нацбанк ожидает роста рынка.-0-