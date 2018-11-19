РЖД продлевает скидку на перевозку нефтепродуктов из Беларуси в порты России

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Российские железные дороги" продлевает действие 50-процентной скидки на перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (обслуживает порты России на Балтийском море). Такая информация размещена на сайте РЖД, сообщает БЕЛТА.

Скидка будет действовать по 31 декабря 2025 года. Она также распространяется на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок.

Ранее введенная скидка действует до конца 2018 года.-0-