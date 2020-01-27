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10:57
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
Экономика
10:48
Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году
Общество
10:40
Объявлен конкурс эскизных проектов памятника Игорю Лученку
Культура
10:34
Гродно и Друскининкай свяжет трансграничный марафон дружбы
Регионы
10:23
Житель Ляховичского района задохнулся при пожаре в доме бабушки
Происшествия
10:21
В Бобруйске при ДТП пострадал ребенок
Происшествия
10:11
Рейс Хабаровск - Москва возвращается в аэропорт из-за звонка о бомбе на борту
В мире
10:07
Мужчина погиб под колесами легковушки в Крупском районе
Происшествия
09:58
РЕПОРТАЖ: Каблуки, софиты и каверзные вопросы - отборочный тур "Мисс Беларусь" прошел в Могилеве
Регионы
09:49
В аэропорту Нур-Султана из-за непогоды отложены все рейсы, в городе введен режим ЧС
В мире
09:46
Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy 2020
Калейдоскоп
09:41
В Браславском районе при пожаре погиб мужчина
Происшествия
09:40
Белорусские саблисты выиграли две награды на этапе Кубка Европы среди молодежи в Будапеште
Спорт
09:37
В Минске автомобиль сбил женщину: она успела оттолкнуть коляску с ребенком
Происшествия
09:21
По делу о договорных матчах будут судить 20 человек
Происшествия
09:09
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января расскажет в пресс-центре БЕЛТА о ралли-рейде "Дакар"
Спорт
09:00
Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"
Общество
08:58
Смотр-конкурс детского творчества "Прыбяседскія зорачкі" пройдет в Костюковичах 1 февраля
Культура
08:49
Дуэт Соболенко и Мертенс вышел в четвертьфинал парного разряда Australian Open
Спорт
08:26
Число скончавшихся от пневмонии нового типа в Китае выросло до 80 человек
В мире
08:10
В Витебской области 28 января начнутся районные туры конкурса "Книга с экрана"
Регионы
08:00
Картина выходных: поступление норвежской нефти на "Нафтан", рост детских пособий и самое маленькое в мире кольцо
Общество
07:46
Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек
В мире
07:33
Пинск примет эстафету молодежной столицы Беларуси 30 января
Регионы
07:13
Приют для бездомных животных обустроят в Ивацевичах
Регионы
00:25
Болгария введет евро до 2023 года
В мире
26.01.20
26.01.20
23:40
Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета
В мире
26.01.20
23:35
Генеральный директор ВОЗ едет в Китай
В мире
26.01.20
21:53
Белорусские боксеры завоевали три награды на турнире в Болгарии
Спорт
26.01.20
21:50
Карпенко: отсутствие гаджетов на уроке - важный шаг на пути формирования академической культуры
Общество
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Экономика
27 января 2020, 10:57
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
БелАЭС поможет сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 35%
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/s-vvodom-belaes-uchastie-v-elektroenergeticheskom-rynke-eaes-prineset-bonusy-belarusi-deputat-10509/
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