Сахарная свекла в Беларуси убрана на трети площадей

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарная свекла в Беларуси убрана с 30,3 тыс. га, что составляет 32,3% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 сентября, собрано более 1,37 млн т корнеплодов при урожайности 453,4 ц/га (это на 26,9 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы составляет 16,39%. В счет госзаказа продано 885,3 тыс. т сахарной свеклы, что составляет 42,5% от плана.

Продолжается в хозяйствах страны и уборка картофеля. В сельхозорганизациях Беларуси он убран с 16,4 тыс. га, что составляет 59,1% площадей. Накопано 523,2 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 320 ц картофеля, это на 34,8 ц больше прошлогоднего показателя. Лидером в уборке является Витебская область, там на сегодня убрано 71,6% площадей картофеля. Также в данном регионе самый высокий показатель урожайности - 393,7 ц/га. Чуть меньше - 388,6 ц/га - собирают в Могилевской области.

Озимые зерновые в Беларуси посеяны более чем на 1 млн га, это 75% к плану. В целом в нынешнем году озимые зерновые займут 1 352,3 тыс. га сельхозплощадей. По данным на 27 сентября, в Могилевской области засеяно 86,6% площадей, Витебской - 71,3%, Минской - 78,4%, Брестской и Гродненской - 79,2% и 75,1% соответственно, в Гомельской области - 59,4%.-0-