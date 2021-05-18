Самая высокая на всем пространстве СНГ ветроэнергетическая установка введена в эксплуатацию

Вблизи деревни Копачи в Мстиславском районе Могилевской области появилась новая ветроэнергетическая установка. Она является самой высокой не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. Проект реализован благодаря партнерству ОАО "Белинвестбанк" и ЗАО "РЕАГ Могилев". Официальный запуск и ввод в эксплуатацию ветроэнергетической установки состоялся в начале мая 2021 года.

Чтобы понять масштаб объекта, достаточно представить 70-этажный дом. Высота ветроэнергетической установки составляет 142 метра, а с учетом лопастей – порядка 210 метров. Даже всем известная пирамида Хеопса меньше, ведь ее высота "всего" 138 метров. Не менее внушительный и диаметр мачты ветряка – 5 метров.

Чуть более полугода потребовалось для реализации проекта. Строительству ветроэнергетической установки предшествовало привлечение внешних ресурсов ОАО "Белинвестбанк" с использованием инструментов торгового финансирования.

"Любая белорусская компания, реализующая "зеленые" проекты, знает, что их финансирование на протяжении многих лет осуществляет Белинвестбанк. Это неотъемлемая составляющая деятельности первого ЭкоЛогичного банка страны как социально ответственного бизнеса, – отметил Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Компаниям мы предоставляем возможность реализовывать их внешнеэкономические проекты, направленные на внедрение энергоэффективных технологий. Все это способствует сокращению выбросов углерода и оказывает благоприятное влияние на изменение климата. Крупнейшая ветроэнергетическая установка – это знаковый проект, ставший результатом долговременного плодотворного сотрудничества с нашими партнерами – ЗАО "РЕАГ Могилев". Он безусловно внесет вклад в сохранение природы, экологии и устойчивого развития".

Место строительства ветроэнергетической установки – Могилевская область – было выбрано не случайно. В данном районе расположена зона активного движения воздушных масс. В результате более половины всех ветряков страны приходится именно на эту местность. Площадкой для возведения крупнейшей ветроэнергетической установки послужила холмистая местность с множеством естественных возвышенностей, не пересекающаяся с путями миграции перелетных птиц.

"За альтернативными источниками энергии – наше будущее, – считает Максим Харитон, директор ЗАО "РЕАГ Могилев", дочерней структуры швейцарской компании Terravolt AG. – Да, у тепловых и атомной электростанций есть преимущество, которое заключается в постоянной выработке электроэнергии. Однако в случае серьезного сбоя либо неполадок на таких крупных объектах парализованной может оказаться вся инфраструктура населенного пункта. "Зеленая" энергетика позволяет избежать такого сценария и становится по-настоящему незаменимой. Главное преимущество ветряка – высокая стабильность и минимальная зависимость от сезонности или времени суток. К тому же альтернативный источник энергии сокращает вредные выбросы в атмосферу планеты. В 2021 году мы планируем и дальше развивать подобные проекты, используя удобные инструменты, которые предоставляет нам партнер".

Максим Харитон

Мощность ветроэнергетической установки – 3,4 МВт в час. Уже сегодня выработанная электроэнергия поступает в объединенную энергетическую систему. Ее главными потребителями становятся жилые дома и предприятия близлежащих городов – Кричева, Климовичей и Мстиславля. Объемов, полученных за один час работы ветроэнергетической установки, хватает для того, чтобы целый месяц обеспечивать электроэнергией 10 жилых квартир или на протяжении 4 дней – весь Мстиславский район.

Получить дополнительную информацию о реализации экологичных проектов с использованием инструментов торгового финансирования можно по телефонам: +375 17 239-01-66 и +375 17 239-55-16.

Чтобы первыми узнавать новости банка, подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах.

Размещение рекламы на БЕЛТА