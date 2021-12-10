Саммит ЕАЭС пройдет сегодня в режиме видеоконференции

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 10 декабря в режиме видеоконференции. Об этом информирует Евразийская экономическая комиссия, сообщает БЕЛТА.

В мероприятии примут участие главы государств Евразийского экономического союза, а также почетный председатель ВЕЭС, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты государств - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестке заседания более 20 вопросов. Главам государств союза будет доложено о выполнении решений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года - о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и ходе переговоров с Исламской Республикой Иран.

Члены Высшего совета рассмотрят основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год, положение о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС. Также на повестке вопросы реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в союзе, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования этого рынка, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, так называемый II Большой Протокол, и три соглашения - о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС и соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.-0-