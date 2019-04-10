Самосвалы-роботы БелАЗа проходят эксплуатационные испытания в Хакасии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два роботизированных самосвала БелАЗ-7513R проходят испытания в Хакасии (Россия) в карьере "Абаканский", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг".

130-тонные самосвалы-роботы были поставлены туда в начале 2019 года. Торжественный ввод в эксплуатацию машин планируется в августе.

Первый дистанционно управляемый карьерный самосвал разработан предприятием совместно с АО "ВИСТ Групп" в 2010 году. Главной особенностью самосвала являлось удаленное рабочее место оператора, полностью повторяющее кабину водителя. Это стало важным этапом на пути к созданию роботизированного карьерного самосвала. В 2018 году БелАЗ и "ВИСТ Групп" на заводском испытательном полигоне завершили цикл работ по адаптации автономного движения роботизированного самосвала БелАЗ-7513R.

Роботизированный карьерный самосвал БелАЗ-7513R может работать в командном, дистанционном или автономном режимах в составе роботизированных горнодобывающих комплексов.

В планах - максимально автоматизировать погрузочные работы, включив в техпроцесс добычи роботизированный погрузчик БелАЗ-78250, который сам сможет отстроить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определить порядок действий, соотнести свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на трех-пяти роботизированных машинах.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-