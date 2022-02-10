Самый крупный штраф за завышенные цены составил в Беларуси Br227 тыс.

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый крупный штраф за нарушение ценообразования в Беларуси составил Br227 тыс. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Самый крупный штраф одному субъекту, то есть юрлицу - это именно за нарушение ценообразования. В прошлом году штраф, выписанный субъекту торговли как одному юридическому лицу, составил Br157 тыс. за нарушение ценообразования. В этом году уже новый штраф - Br218 тыс. Это только одному юридическому лицу", - отметил Алексей Богданов.

Министр также обратил внимание, что в Беларуси предусмотрена ответственность за недобросовестную конкуренцию. Например, в прошлом году МАРТ совместно с КГК был выявлен картельный сговор. "12 компаний, которые осуществляли работу на белорусском рынке и поставляли средства защиты растений, договорились, что будут проводить политику по удержанию на внутреннем рынке высокой цены. То есть сами зарабатывать, при этом нанося урон сельхозпроизводителю", - рассказал руководитель антимонопольного ведомства.

В итоге за нарушение антимонопольного законодательства всем участникам картеля были назначены оборотные штрафы в размере 1-4% от годовой выручки от реализации средств защиты растений. Общая сумма штрафных санкций в отношении участников картеля составила более Br8 млн.-0-