Санация Молодечненского завода металлоконструкций продлена до 2026 года

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санация Молодечненского завода металлоконструкций продлена до 1 июля 2026 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №484 от 26 августа 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
"Совет Министров постановляет согласовать ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении сроков санации ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций" до 1 июля 2026 года", - говорится в документе.
Также продлен срок санации открытого акционерного общества "Строймаш" - до 1 июля 2022 года.-0-