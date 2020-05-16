Саудовская нефть начинает поступать на "Нафтан"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый железнодорожный состав с нефтью от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прибудет сегодня на НПЗ "Нафтан", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Сегодня днем из Клайпеды на "Нафтан" прибудет первый ж/д состав с саудовской нефтью. Состав - 60 цистерн. Объем - 3600 т", - сообщил Александр Тищенко.

Как сообщалось, танкер доставил в порт Клайпеды 87 тыс. т нефти для Беларуси. В дальнейшем возможность поставок нефти от Saudi Aramco будет зависеть от ситуации на рынке, отмечали в "Белнефтехиме".

В нынешнем году Беларусь также закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины соответственно. В начале июня в порт Клайпеды должен прийти танкер с 80 тыс. т американской нефтью сорта Bakken.-0-

Беларусь начинает поставки нефти из США Осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.