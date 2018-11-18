Сборку белорусско-азербайджанских тракторов в Турции планируют запустить в I квартале 2019 года

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции планируется запустить в I квартале 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев перед 11-м заседанием белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Ханлар Фатиев отметил, что строительство завода по сборке белорусско-азербайджанских тракторов в Турции находится на завершающей стадии. "Планируем до конца первого квартала следующего года начать там первую сборку", - добавил он.

Как сообщалось, на заводе в Турции планируется выпускать до 5 тыс. единиц тракторов. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе, - до 2,5 тыс.

По итогам заседания межправкомиссии Гянджинский автомобильный завод подписал с белорусскими предприятиями три договора. В частности, достигнуты договоренности о поставке 1 тыс. единиц тракторокомплектов МТЗ, из которых около 300 планируется поставить до конца текущего года. С ОАО "Гомсельмаш" заключен договор о поставке 30 комбайнов. В 2019 году на азербайджанском предприятии планируется начать производство белорусских комбайнов. Согласно договору с Минским автомобильным заводом, в Азербайджан будет отгружены машинокомплекты автобусов для Бакинского аэропорта.-0-

Представитель "Гомсельмаш" Игорь Короткевич и Ханлар Фатиев заключили контракт

Ханлар Фатиев и представитель Минского автомобильного завода Сергей Папкович подписывают контракт

Фото Оксаны Манчук