Сборочное производство белорусских электробусов может появиться в Каталонии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каталония предлагает Беларуси создать совместное сборочное производство электробусов. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и инфраструктуры Каталонии Исидре Гавин на встрече с директором Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерием Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть предприятия по производству мотоциклов, фургонов, поездов, но нет ни одного по выпуску автобусов. Благодаря сотрудничеству с компанией "Белкоммунмаш" мы сможем обогатить свой опыт в данной сфере. Это будет союз на долгосрочную перспективу. Мы сможем покрывать не только нужды Каталонии, но и продавать готовую продукцию в другие регионы Испании и соседние страны", - сказал Исидре Гавин. Белорусская сторона будет поставлять отдельные детали или узлы, а сборка пройдет на испанской территории.

"Каталония является лидером автомобильной промышленности и владеет различными технологиями, которые могли бы помочь белорусским предприятиям выйти на новые рынки сбыта", - подчеркнул министр.

Помимо производственной кооперации каталонская сторона также рассматривает возможность закупки транспорта в Беларуси. "Есть два варианта поставок - закупка частными или госпредприятиями. Что касается государственных, мы можем говорить о 2 тыс. электробусов, трамваев и троллейбусов, чтобы покрыть нужды Барселоны и Каталонии", - отметил Исидре Гавин.

Что касается итогов встречи делегации Каталонии и представителей авиакомпании "Белавиа", то, по словам министра, тема организации полетов лоукостов между странами не обсуждалась. "Мы сделали предложение компании "Белавиа" создать рейс на регулярной основе между Минском и городом Реус. Говорили также о существующем рейсе Минск-Барселона", - добавил он.

"В Каталонии хорошо развита химическая, фармацевтическая промышленность, машиностроение, электроника, строительство, сельское хозяйство. Белорусско-испанский товарооборот составляет примерно $300 млн. Для Испании это очень мало. Мы могли бы его увеличить в 5-10 раз", - отметил в свою очередь директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо.

Основные позиции белорусского экспорта в Испанию - мебель, стекловолокно, льняные ткани, строительные конструкции. Из Испании поставляются фрукты, металлоконструкции, лекарства, овощи, вина и другая продукция.-0-