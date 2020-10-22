Сечин: закрытие границ отсрочит выход человечества из пандемии

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Продолжающееся закрытие границ не позволит человечеству скоро справиться с пандемий COVID-19. Такое мнение высказал глава компании "Роснефть" Игорь Сечин сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как разносчиков вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", - сказал Игорь Сечин. Он полагает, что гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды.

"Мировая экономика переживает беспрецедентный период турбулентности и неопределенности, - указал глава "Роснефти". - По итогам этого года ожидается спад мировой экономики, а перспективы 2021 года определяются успешностью борьбы с пандемией". По его оценке, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. "Но человечеству нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться результата. Это сложная, но разрешимая задача", - подчеркнул Игорь Сечин.

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-