Сельхозпродукция занимает более 20% в белорусском экспорте в Китай

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме белорусского экспорта в Китай составляет более 21%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Беларусь активно развивает перерабатывающую отрасль, внедряет в производство современные технологии и оборудование. Наша страна готова наращивать поставки в Китай мясной, молочной и другой продовольственной продукции, - подчеркнули в Минсельхозпроде. - В 2018 году поставки белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составили $82,4 млн (рост в 4,4 раза к уровню 2017 года), в январе-августе 2019-го - $60,8 млн (на 45,8% больше аналогичного периода 2018 года)".

Для поставок в Китай открыты 54 молокоперерабатывающих предприятия, а также пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Кроме того, недавно Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции: доступ на рынок получили СП "Санта-Бремор" ООО, ООО "Баренцево", ООО "Камчатская рыба", ЗАО "ДГ-Центр", СООО "Вкус рыбы плюс", ООО "Неофиш" и ЧПУП "15 авеню". Право на поставки жома сахарной свеклы получили открытые акционерные общества "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Городейский сахарный комбинат" и "Слуцкий сахарорафинадный комбинат". В Минсельхозпроде отметили, что работа в этом направлении продолжается.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько принял участие в торжественном открытии международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая проходит с 5 по 10 ноября в Шанхае (КНР). Это крупнейшее в Китае выставочное мероприятие, направленное на привлечение товаров и услуг в данный регион. Общая площадь экспозиции составляет 1,5 млн кв.м. На выставке организована национальная экспозиция Беларуси, в которой принимают участие более 100 белорусских организаций, в том числе 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.-0-