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12 сентября 2020, 15:15

Сельхозпроизводство за январь-август в Беларуси выросло на 7,8%

12 сентября, Кобринский район /Корр. БЕЛТА/. Темп роста производства сельхозпродукции за январь - август в Беларуси составил 107,8%. Об этом сообщил сегодня на празднике тружеников села Брестской области "Дажынкi-2020" министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко
Иван Крупко

"В нынешнем году, несмотря на пандемию и другие вызовы, АПК развивается стабильно. За январь - август темп роста производства во всех категориях хозяйств составил 107,8%, а в сельхозпредприятиях - 109,6%. В растениеводстве темп роста 115%, в животноводстве - 105,7%. Страна получила 8 млн т зерна, прибавка к уровню прошлого года составила 1,4 млн т при урожайности 37 ц/га", - сказал министр.

Он отметил значительный вклад тружеников Брестской области в общий результат, поблагодарил за слаженную работу на уборке урожая. "Вы доказали, что при разных погодных условиях можете получать достойный результат. В целом по области на круг получено почти 40 ц зерна - это прекрасный результат и дорогого стоит. В животноводстве регион почти по всем направлениям является флагманом для всей страны, а в молочном животноводстве - локомотивом", - подчеркнул Иван Крупко, пожелав труженикам региона достижения всех поставленных задач.

Сегодня в агрогородке Дивин Кобринского района проходит областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2020". Населенный пункт, история которого насчитывает более 550 лет, встретил гостей праздника обновленным и похорошевшим. Модернизированы участковая больница и средняя школа, отремонтированы ясли-сад и Дом культуры. Современный вид приобрели дороги агрогородка. Построены и реконструированы инженерные сети, обновились фасады жилых домов, предприятий и организаций, комфортными стали дворовые территории. Всего на эти цели из различных источников было направлено более Br12 млн.

Центральным событием фестиваля стало чествование победителей областного соревнования по уборке урожая. Лучшими признаны Ивановский, Пружанский и Каменецкий районы, среди сельхозорганизаций первое место - у СУП "Ляховичское-Агро" Ивановского района и ОАО "Радостовский" Дрогичинского. Программа праздника рассчитана до позднего вечера, ее завершит концерт артистов белорусской эстрады и фейерверк.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
Брестская область Дажынкi сельское хозяйство
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