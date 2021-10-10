Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на экономные условия формирования республиканского бюджета на 2022 год, бюджетники, пенсионеры не почувствуют никакой дополнительной нагрузки. Об этом в эфире телеканал ОНТ заявил министр финансов Юрий Селиверстов, сообщает БЕЛТА.

По итогам этого года бюджетные ожидания скромные, но позитивные. "Изначально, когда мы формировали его на текущий год, исходили из консервативных оценок", - сказал Юрий Селиверстов. Тогда было непонятно, как страна будет выходить из пандемии, сколько удастся заработать экономике. "У нас был довольно весомый дефицит, на уровне Br4 млрд, который с учетом уточнений в начале года возрос до Br6 млрд, то есть более 3% ВВП. Его планировалось покрыть за счет остатков бюджета, "подушки", которую мы скопили в предыдущие годы. Но по итогам 9 месяцев наш дефицит составляет чуть более Br1 млрд, менее 1% ВВП. Поэтому ожидания по этому году: наверное, мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств или каких-то дополнительных мер, которые потребуется принять, и они отразятся на благосостоянии граждан - такого не будет", - заверил министр.

Бюджет на будущий год планируется также в экономных условиях и с учетом консервативных сценариев. Группируются все доходы, исключаются расходы, которые могут подождать, чтобы максимально быть в балансе и иметь резервы.

При этом на бюджетников не будет дополнительной нагрузки. "Рост заработной платы в любом случае будет. Он будет иметь реальное значение, то есть будет выше, чем инфляция", - подчеркнул министр.-0-