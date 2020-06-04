Семашко: экономические отношения Беларуси и России имеют большой потенциал

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические отношения Беларуси и России имеют большой потенциал, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время экспертной сессии "Россия и Беларусь: будущее после пандемии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономические аспекты имеют главный потенциал развития наших отношений, что позволило бы подняться на совершенно другой, более высокий уровень. Несмотря на ряд принятых обязательств по обеспечению равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России, на практике мы продолжаем сталкиваться с барьерами и ограничениями", - сказал Владимир Семашко.

/Будет дополнено/.-0-