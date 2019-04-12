Семашко: экономическое взаимодействие является базисом интеграции между Беларусью и Россией

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономическое взаимодействие является базисом белорусско-российских интеграционных процессов. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на учредительной конференции Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Главная задача - укреплять и развивать экономическое взаимодействие, торговые отношения, которые являются глубинным базисом интеграционных процессов между нашими странами, - сказал дипломат. - Убежден, что такая политика неизбежно окажет позитивное влияние и на взаимоотношения с внешним контуром, поскольку будет способствовать формированию стабильной, предсказуемой экономической среды, привлечению в регион инвестиционных ресурсов, новых технологий и в итоге - созданию успешных на внутреннем и внешнем рынках совместных продуктов".

Владимир Семашко также отметил, что учреждение ассоциации является важной составляющей гуманитарного сотрудничества. "Союзное государство - это наше с Россией реальное достижение. Белорусские и российские граждане уже привыкли к отсутствию границ между странами, имеющимся равным возможностям для развития человеческого потенциала. И эту работу необходимо активно продолжать", - подчеркнул посол.

Инициатива по созданию ассоциации приурочена к 110-летию со дня рождения Андрея Громыко - уроженца Беларуси, в течение 28 лет возглавлявшего МИД СССР и внесшего видный вклад в формирование послевоенной системы международных отношений. На учредительной конференции была обсуждена подготовка к проведению ассоциацией первой экспертной сессии высокого уровня в июле в Санкт-Петербурге на VI Форуме регионов Беларуси и России.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов, руководители академических институтов, ректоры вузов, ведущие ученые и эксперты из Беларуси и России.-0-