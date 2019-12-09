Семашко: отрицательное сальдо в торговле с Россией сокращается

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко констатирует сокращение отрицательного сальдо в торговле с Россией. Соответствующие цифры, подтверждающие эту тенденцию, он привел сегодня в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнил, что у Беларуси в прошлом году отрицательное сальдо в торговле с Россией составило $9,7 млрд. "Это огромные цифры, примерно 15% ВВП", - отметил он. Однако за 9 месяцев текущего года сальдо в белорусско-российской торговле составило минус $5,9 млрд. За 9 месяцев прошлого года эта цифра составляла минус $7,1 млрд. "То есть, на $1,2 млрд мы сократили отрицательный баланс", - подчеркнул Владимир Семашко. При этом он отметил, что результаты торговли за 10 месяцев текущего года показывают еще некоторое уменьшение отрицательного сальдо.

Одновременно, добавил Владимир Семашко, темпы роста белорусского экспорта в Россию составили 103,7%. "Выше, чем по другим странам", - заметил он.

"Поэтому сами оцените: экспорт вырос, а отрицательное сальдо уменьшилось", - резюмировал Владимир Семашко. -0-