Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перед Беларусью и Россией стоит задача создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко после состоявшейся сегодня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы (Беларусь и Россия. - Прим. БЕЛТА) сейчас находимся в принципиально новой стадии, - сказал Владимир Семашко. - Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси".

Дипломат напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами. "Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств, - подчеркнул посол. - То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России".

Владимир Семашко констатировал: Беларусь хоть и небольшая страна, но она является значимым экономическим партнером России, занимает четвертое место среди ее всех торговых партнеров. Он сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.-0-

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