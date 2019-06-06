Семашко предложил построить Белорусский квартал во Владимире

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Активизировать сотрудничество в сфере строительства жилья и объектов городской социальной инфраструктуры во Владимирской области предложил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время встречи с губернатором этого российского региона Владимиром Сипягиным. Переговоры состоялись на полях ХXIII Петербургского международного экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В частности, посол предложил рассмотреть вопросы о строительстве во Владимире Белорусского квартала, о возведении жилых и социально-культурных объектов в крупных населенных пунктах региона. "Белорусские проектные и строительные организации готовы участвовать в реализуемых в области программах по строительству жилья, в том числе по принципу комплексной застройки с возведением объектов социального назначения; в строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования. Можем поставить и любую необходимую дорожно-строительную и коммунальную технику "Амкодор", МАЗ и МТЗ", - сказал Владимир Семашко.

Дипломат предложил также увеличить объемы взаимной торговли, включая развитие промышленной кооперации в сферах пищевой промышленности и машиностроения, в агропромышленном комплексе, строительстве, транспорте, в том числе поставку в регион современного пассажирского электротранспорта. "Предприятия мясо-молочной отрасли и иных отраслей пищевой промышленности Беларуси могут обеспечить поставки белорусских "промежуточных" товаров под полную потребность пищевой промышленности области, нарастить поставки готовой пищевой продукции в торговые сети региона", - подчеркнул Владимир Семашко.

Посол рассказал о возможностях белорусских предприятий по участию в реализации программы развития АПК Владимирской области, включая обеспечение региона современной и надежной техникой и оборудованием сельскохозяйственного назначения; в строительстве и модернизации животноводческих, молочно-товарных комплексов. Белорусские промышленные организации, работающие в сфере производства автокомпонентов, уже имеют успешный опыт кооперационного сотрудничества с ведущими российскими машиностроительными компаниями.

Владимир Семашко и Владимир Сипягин договорились провести в Минске в II полугодии заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Владимирской области. Посол пригласил делегацию промышленных предприятий машиностроительной отрасли региона посетить белорусские предприятия - производителей комплектующих автомобильной и тракторной техники - для обмена опытом, установления и развития деловых связей; делегацию строительных предприятий - ознакомиться с белорусским опытом в сфере градостроительства.-0-