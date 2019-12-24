Семашко: проблемы с поставками белорусского продовольствия в Россию должны быть полностью решены к 1 июня 2020 года

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Существующие в настоящее время проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок должны быть полностью решены к 1 июня 2020 года. Об этом сообщил посол Беларуси Владимир Семашко сегодня на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и города Москвы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, такой срок обозначен в интеграционной дорожной карте, которую стороны уже полностью согласовали в пакет других документов. Владимир Семашко отметил, что дорожная карта предполагает создание до 1 июня 2020 года соответствующей двусторонней законодательной базы. "Она позволит более свободно попадать белорусскому продовольствию на российский рынок", - подчеркнул посол. -0-