Семашко уполномочен на переговоры по газу с Россией

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уполномочило Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко на переговоры по проекту протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России по поставкам природного газа. Соответствующее постановление Совмина №147 от 15 марта 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"Совет Министров постановляет уполномочить Владимира Семашко на проведение переговоров по проекту протокола о внесении изменения в соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси, от 25 ноября 2011 года, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание данного протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-