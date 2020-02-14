Семашко уполномочен на подписание международного договора по поставкам природного газа

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко уполномочен на проведение переговоров по проекту международного договора о поставках природного газа в Беларусь и подписание данного документа. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров от 13 февраля 2020 года №85, сообщает БЕЛТА.

Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту Протокола о внесении изменения в Соглашение между правительствами Беларуси и России от 25 ноября 2011 года о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси. Разрешено при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

Руководитель белорусской дипмиссии в России будет подписывать протокол при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-