Сенаторы одобрили законопроект о возмещении банковских вкладов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)", передает корреспондент БЕЛТА.

Проектом закона предлагается ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах или во вклады (депозиты) в банках с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере Br100 тыс., сократить с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения, а также предоставить физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Беларуси.

Кроме того, предлагается увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита), перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц", в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности, расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств агентства.

Законопроектом предусмотрено существенное расширение полномочий агентства для обеспечения эффективной реализации им обязанностей по выплате индивидуальным предпринимателям возмещения банковских вкладов, а также создания условий для дальнейшего развития системы гарантированного их возмещения.

"Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в области гарантированного возмещении вкладов. Вы знаете, что тема возмещения вкладов физическим лицам - очень актуальная. Граждане всегда переживают: вернутся ли их вклады в случае банкротства либо ликвидации банковского учреждения. Так вот, данный законопроект защищает граждан. Вся сумма банковского вклада будет возвращена", - отметила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Законопроектом предусматривается возможность размещения временно свободных денежных средств агентства в облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Это позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка. "Это тоже очень важное новшество, потому то Банк развития получит дополнительные ресурсы, чтобы направлять их в экономику, для кредитования тех же предприятий, каких-то инвестиционных проектов", - отметила сенатор.

Татьяна Рунец добавила: "Пользуясь случаем, хотела бы обратиться к вкладчикам, гражданам нашей страны, которые держат деньги во вкладах в банках, чтобы они не переживали и не слушали деструктивные СМИ, которые сейчас активно обсуждают этот законопроект и призывают граждан забирать деньги из банков. Я хочу заверить, что данное законодательство направлено именно на защиту наших граждан от потери денег. Потери денег не будет, все вклады будут возвращены".-0-