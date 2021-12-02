Сенько: экспорт белорусской пищевой и сельхозпродукции в Китай за 9 месяцев вырос в 1,4 раза

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской пищевой и сельскохозяйственной продукции в Китай за январь - сентябрь вырос в 1,4 раза и составил $258 млн. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько сегодня в ходе IX Международного экономического форума в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол особо отметил положительную динамику поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, объем экспорта которой увеличился в 1,3 раза. "Это еще раз подтверждает заинтересованность китайского покупателя в белорусской продукции, которая известна своим качеством и экологичностью", - подчеркнул Юрий Сенько. Он напомнил, что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, по итогам 2020 года внешнеторговый оборот Беларуси и Китая составил $5,4 млрд (темп роста 102,4%) и достиг исторического максимума.

По его мнению, у производителей Витебской области, как и в целом Беларуси, есть большой потенциал в наращивании экспорта качественной продукции в Китай. Также дипломат акцентировал внимание участников форума на необходимости развития других направлений партнерства, и прежде всего инвестиционного сотрудничества. В том числе на площадке свободной экономической зоны "Витебск", где созданы прекрасные условия для инвесторов. Для взаимодействия в образовательной сфере в Витебской области есть известные за пределами страны высшие учебные заведения, которые дают соответствующее мировым стандартам образование. "Также весом потенциал развития контактов в туристической и культурной сферах, на который участники форума, надеюсь, обязательно обратят внимание", - уверен Юрий Сенько, участвующий в мероприятии онлайн из Китая.

В рамках экономического форума организована конференция по вопросам делового сотрудничества между Витебской областью и провинцией Шаньдун. В ходе мероприятия состоялась презентация СЭЗ "Витебск" и особой экономической зоны "Бремино-Орша", предприятий ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты". Китайские партнеры представили перспективные платформы для международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". В частности, презентованы возможности пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" в городе Циндао провинции Шаньдун, проекты в сфере электронной торговли, машиностроения, традиционной китайской медицины.

3 декабря участники конференции обсудят перспективы развития взаимодействия в легкой промышленности. В частности, о своих разработках расскажут представители Витебского государственного технологического университета и Технологического университета Цилу (провинция Шаньдун). Также запланирована дискуссия по налаживанию обменов между учебными заведениями белорусского и китайского регионов.-0-