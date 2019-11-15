15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря. Такая информация содержится на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БЕЛТА.

Во время бизнес-форума будут рассмотрены перспективные направления белорусско-сербского торгово-экономического взаимодействия, текущие вопросы ведения бизнеса, состоится подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

По завершении пленарной части мероприятия будет организована контактно-кооперационная биржа, участники которой обсудят возможности двустороннего сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других.

Заинтересованным принять участие нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты до 18 ноября. При наличии готовых к подписанию документов с сербскими партнерами необходимо сообщить об этом БелТПП.-0-