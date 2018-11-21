Сеть оптово-распределительных центров продукции АПК создадут в ЕАЭС

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийскую сеть оптово-распределительных центров продукции агропромышленного комплекса планируется создать в Евразийском экономическом союзе. Это предусмотрено проектом плана мероприятий согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств - членов ЕАЭС, который одобрен на первом заседании Совета по АПК ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ предусматривает выстраивание работы по снятию ограничений во взаимной торговле семенами и племенной продукцией, развитию сотрудничества по чувствительным сельскохозяйственным товарам, обеспечению продовольственной безопасности, формированию согласованных подходов в сфере органического сельского хозяйства, создание Евразийской сети оптово-распределительных центров, а также углубление интеграции в рамках основных направлений согласованной агропромышленной политики", - отметили в пресс-службе.

На заседании член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин заявил, что для дальнейшего развития интеграции в ЕАЭС необходима синхронизация мер государственного регулирования, проведение единой научно-технологической политики, устранение имеющихся изъятий и ограничений, создание общесоюзной системы прослеживаемости продукции АПК. "Сегодня в ЕАЭС уже выстроена системная работа по расширению интеграционного взаимодействия наших стран, - сказал министр ЕЭК. - Она затронула такие направления, как обеспечение сбалансированности общего аграрного рынка, формирование равных условий конкуренции, развитие научного и инновационного потенциала, создание единых рынков высокотехнологичной продукции, а также развитие экспортного потенциала и импортозамещения".

Для наращивания экспорта продукции агропромышленного комплекса в третьи страны на заседании совета принято решение определить в ближайшее время приоритетные экспортные направления. Такой подход поможет сформировать перечень приоритетных торговых партнеров для заключения соглашений о свободной торговле. Обсуждались также меры по развитию цифровой экономики в агропромышленных комплексах стран ЕАЭС. "Члены совета в ближайшее время рассмотрят вопросы информационного взаимодействия в рамках интеграции существующих информационных систем в сфере формирования единой цифровой модели данных для обеспечения ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также контроля и обеспечения безопасности производства пищевой продукции", - добавили в пресс-службе.

Совет по АПК ЕАЭС создан решением глав государств - членов ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства стран союза при реализации согласованной агропромышленной политики. В его состав входят министры сельского хозяйства государств - членов ЕАЭС, а также члены Коллегии (министры) по промышленности и агропромышленному комплексу, техническому регулированию ЕЭК.-0-