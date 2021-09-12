Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 20% площадей

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 299,3 тыс. га, что составляет 20,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 12 сентября, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,092 млн га (98,7% запланированной площади). Намолочено 6,359 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской намолочено 854,7 тыс. т, Гомельской - 789 тыс. т, Витебской - 782 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 94,5%, поставлено 785,2 тыс. т.-0-