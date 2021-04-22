Сев ранних яровых культур завершен в четырех областях Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 91,3% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 22 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 673,1 тыс. га. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях сев ранних яровых завершен. В Могилевской области эти культуры посеяны 80% площадей, а Витебской - на 57,8%.

Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 740,3 тыс. га (100,4% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

Также в Беларуси проводится сев льна - работы уже выполнены на площади 21,5 тыс. га, или 43,3% плана.-0-